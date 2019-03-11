Бурятия, 11 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В поселке Озерный Еравнинского района Бурятии 10 марта впервые открыли Дом культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 марта, в республиканском министерстве культуры.

Пресс-служба министерства культуры Бурятии Новый Дом культуры в Озерном

Озерный — самый молодой поселок в районе, появившийся в 1974 году во время освоения месторождения полиметаллических руд. Поэтому капитальных строений в нем не было до сих пор, в том числе отдельного клуба. Культурные мероприятия проходили в приспособленных для этого помещениях.

По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, долгожданный клуб в Озерном появился благодаря федеральному проекту «Культурная среда». Из федерального бюджета выделили 5,5 млн рублей, из республиканского — 354 тыс. рублей. Еще 43 тыс. рублей софинансировал Еравнинский район, который долгие годы является лидером по народным стройкам социальных объектов.

«У нас не было сомнений в том, что Озернинский клуб появится в кратчайшие сроки. И мы не ошиблись, клуб в Озерном стал уже седьмым из открывшихся в Еравне. И в этом году ожидаем открытия еще одного клуба в соседнем селе Гунда», — отметила Соелма Дагаева.

В минкультуры уточнили, что сроки строительства в Еравнинском районе важны в силу особенностей климата и почвы. Зима здесь длительная и малоснежная. Самая низкая температура января доходит до минус 45−50 градусов. Большую часть района занимает очаговая вечная мерзлота. Поэтому за короткое тёплое лето в Озерном надо было успеть провести земляные работы и заложить фундамент.

На открытии клуба глава Еравнинского района Цыденжап Шагдаров рассказал, что строительство завершили за четыре месяца благодаря поддержке не только министерства культуры Бурятии, но и энтузиазму самих озернинцев:

«Они позвали на помощь местных недропользователей. ООО «Курба» помогла с земляными работами. Их начали, как только оттаяла земля в июне. Жители занимались благоустройством, которое планируют завершить наступающим летом».

По информации главы поселения «Озернинское» Баира Панфилова, площадь клуба — 225,8 кв. м. Он будет объединен с библиотекой, для которой предусмотрена отдельная светлая комната.

На сегодняшний день в поселке проживают 390 человек. Есть свой вокальный ансамбль «Родники» и два детских кружка: танцевальный и вокальный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Дом культуры в Озерном открывается в рамках майского указа президента РФ Владимира Путина о создании культурно-досуговых организаций на территориях сельских поселений. Жители поселка надеются, что с открытием нового ДК их культурная жизнь станет ярче. Это будет место для досуга и общения как взрослых, так и детей.