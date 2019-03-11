Москва, 11 марта, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Нефтяные цены подвержены в последние дни достаточно резким движениям. 7 марта котировки Brent сильно просели с $66 до почти $64 за баррель из-за неожиданно плохих данных по занятости в США и торговому балансу Китая — основных потребителей нефти в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Однако затем статус-кво был восстановлен после того, как вышли данные о сокращении числа действующих буровых установок в США на девять единиц. Эта тенденция может приостановить рост добычи в Штатах, превышающей 12 млн баррелей в сутки и ограничивающей повышение цен.

«Таким образом, остающийся актуальным рубеж вокруг $66 выступает явно равновесной ценой на сегодня, 11 марта. Краткосрочные факторы воздействия сбалансированы.

Отсутствие важных новостей 11 марта не предполагает значимых движений. Вероятнее всего, котировки проведут день в небольших колебаниях в узких границах $65,60 — 66,40», — считает эксперт.

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