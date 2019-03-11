Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Разработчики из Respawn Entertainment начали борьбу с игроками, использующими сторонние программы для получения преимущества в игре (читеры), с самого релиза проекта Apex Legends. По заявлению комьюнити-менеджера компании на Reddit, компания Respawn заблокировала более 355 тыс. игроков и не планируют останавливаться на достигнутом.

Постер компьютерной игры Apex Legends

Компания использует специальный сервис Easy-Anti-Cheat. Сейчас он работает исправно, но разработчики из Respawn продолжат его усовершенствование, чтобы читеры не смогли адаптироваться к принятым мерам. Комьюнити-менеджер компании заявил, что борьба с недобросовестными игроками будет продолжаться, и для победы в ней разработчикам нужно быть максимально скрытными.

«Читеры очень коварны, и мы не хотим, чтобы они нас заметили», — пишет комьюнити-менеджер Respawn Entertainment.

Геймеры положительно оценили заявление разработчиков и поблагодарили их за проделанную работу. По словам самих игроков, читеры портят впечатления от игры всем пользователям, и борьба с ними не должна прекращаться. Также геймеры начали предлагать собственные меры по определению недобросовестных игроков, например, видео-доказательства.

Напомним, что ранее игрок с ником Xaro93 выложил на своём YouTube-канале рэп-композицию «Mozambique 'ere», записанную из фраз персонажа Apex Legends Лайфлайн. Другие игроки тепло отозвались о проделанной работе Xaro93 и попросили записать подобные треки и для других персонажей игры.