Мадрид, 11 марта, 2019, 10:07 — ИА Регнум. 75−80% содержимого телефонов и компьютеров исламистов составляют материалы о борьбе с «неверными» и религиозные догмы. Однако сторонники джихада вовсе не столь аскетичны, как можно подумать: остальное содержимое представляет собой «разврат» западного мира, с которым сражаются джихадисты. Это порнография, музыка, интимная переписка, различные зависимости, пишет испанская газета ABC.

DariuszSankowski Все расскажет о владельце

Некоторые данные о содержимом компьютеров исламистов на условиях анонимности озвучили агенты Генерального комиссариата информации Национальной полиции Испании (CGI) — секретной структуры, занимающейся сбором любых доступных сведений о террористической деятельности. По словам одного из сотрудников, в телефонах захваченных в Испании исламистов «есть все виды порнографии: гетеросексуальная, гомосексуальная и с животными». Такой компромат обнаружен в компьютерах даже самых ярых сторонников фундаментализма.

«У нас искаженное представление о природе людей этого типа, — объясняет политолог Мануэль Р. Торрес, доцент университета им. Пабло де Олавиде в Севилье. — Мы склонны отождествлять радикализацию с приверженностью заветам, религиозным отношением к исламу, но джихадисты столь же противоречивы между своими убеждениями и своей жизнью, как и остальное общество … как тот, кто курит и осознает, что это вредно для здоровья».

Борцам с «неверными» и «грехами западного мира» ничто человеческое оказалось не чуждо: общение с проститутками, табак, наркотики, развлекательная музыка, интимные похождения на сирийском фронте. Как отмечает полиция, потребление наркотиков наиболее распространено на этапе, предшествующем максимальной радикализации.

Известным джихадистом, оставившим наркозависимость, является Айюб эль-Хаззани. Однако, став исламистом, он продолжал быть ярым болельщиком футбольного клуба «Реал Мадрид» и футболиста Серхио Рамоса, а также играл в футбольной команде в своем родном городе. Однако радикальные исламисты не приемлют спорт и музыку, так как они отвлекают боевика от выполнения «долга». В августе 2015 года вооруженный эль-Хаззани ворвался в поезд Амстердам-Париж, но был схвачен.