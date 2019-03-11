Вашингтон, 11 марта, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Ягуар из зоопарка Wildlife World в штате Аризона напал на девушку во время селфи, сообщает пресс-служба зоопарка в Twitter.

(сс) NetzwerX Не провоцируйте диких животных!

При попытке сделать селфи в американском зоопарке, девушке в руку вцепился ягуар. Это произошло из-за нарушения правил безопасности. Посетительница перегнулась через ограждение вольера, чтобы сделать фото с дикой кошкой. Именно в этот момент на нее напал ягуар. Девушку вырвали из лап животного, находившиеся рядом посетители зоопарка.

С места происшествия пострадавшая была госпитализирована. В пресс-службе зоопарка сообщают, что полученные травмы не представляют угрозы для жизни девушки.

Администрация зоопарка заявила, что животное усыплять не будут, так как это ошибка человека.

Под сообщением пресс-службы зоопарка о трагедии в Twitter появилось множество сообщений. Комментаторы осуждают поступок пострадавшей от лап ягуара девушки.

«Леди получила то, что заслужила», — написала Sine Ruairi.

«Никогда не наказывайте животное за реакцию на ситуацию, которую создает некомпетентный человек!», — прокомментировал L.N.nobile.

«Надо защитить ягуара любой ценой. Я бы запретила посетителю (пострадавшей девушке — ред.) зоопарк на всю жизнь», — заступилась за ягуара Shelley.

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