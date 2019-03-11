Берн, 11 марта, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Лучшей теннисисткой февраля признана представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Об этом 11 марта сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

(сс) NAPARAZZI Белинда Бенчич

В прошедшем месяце Бенчич выиграла турнир в Дубае, обыграв по ходу соревнований четырёх теннисисток из топ-10.

Всего 22-летняя теннисистка выиграла за карьеру три турнира WTA в одиночном разряде. На сегодняшний день она занимает 23-ю строчку рейтинга.

Добавим, что по итогам января лучшей теннисисткой была признана японка Наоми Осака, которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

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