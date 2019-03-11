Ростов-на-Дону, 11 марта, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону начинается суд над бандитами, расстрелявшими астраханских полицейских. 57 томов уголовного дела рассмотрит Северо-Кавказский окружной военный суд. Об этом ИА REGNUM 11 марта сообщила пресс-секретарь суда Алёна Катькало.

Tangs-hk.com Фемида

На скамье подсудимых — семь человек. Согласно материалам уголовного дела, 11 организаторов и участников банды в апреле 2017 года совершили посягательство на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани. Организаторами преступлений следователи считают приверженцев радикального ислама Нурбола Саспанова и Рамзана Кукулаева. Установлено, что с осени 2016 года по 2 апреля 2017 года они создали незаконное вооруженное формирование.

«Оба также являлись приверженцами одной из запрещенных в России террористических организаций, основной целью которой стало осуществление террористической деятельности, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот огнестрельного оружия», — уточнили в суде.

Резонансное преступление было совершено ночью 4 апреля 2017 года в Ленинском районе Астрахани. Саспанов, Кукулаев и еще двое участников банды спровоцировали ДТП и предложили водителю иномарки вызвать наряд ДПС с целью оформления аварии. После прибытия инспекторов злоумышленники расстреляли сотрудников полиции, завладели табельным оружием и скрылись.

Спустя два дня сотрудники Росгвардии попытались задержать преступников. На предложение сдаться бандиты ответили выстрелами. Правоохранители открыли ответный огонь. Трое росгвардейцев получили ранения, четверо участников НВФ были ликвидированы.

«Объём уголовного дела 57 томов, дело поступило в суд из прокуратуры Астраханской области. Ранее это дело было на рассмотрении в Северо-Кавказском окружном военном суде, но было возвращено прокурору», — добавила Катькало.

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