Екатеринбург, 11 марта, 2019, 10:03 — ИА Регнум. 12 свердловских муниципальных образований должны быть готовы к возможному подтоплению в результате весеннего паводка. Об этом заявил замглавы свердловского ГУ МЧС России Василий Досалиев, на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Переправа. 1915

«12 муниципалитетов могут попасть в зону возможного подтопления. Это Алапаевское, Махневское муниципальные образования, Байкаловский и Слободо-Туринский муниципальные районы, Карпинск, Красноуфимск, Ирбит, Нижний Тагил, Тавдинский, Талицкий, Туринский городские округа», — сказал Досалиев.

Силами МЧС уже сформирована группировка, которая будет помогать главам муниципалитетов готовиться к паводку. С местными жителями будут проведены необходимые учения.

В целом, по словам начальника федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское УГМС» Игоря Роговского, в регионе готовятся к «спокойному» паводку.

Напомним, каждую весну Средний Урал готовится к возможным подтоплениям. Экстремальная ситуация в области наблюдалась в 2016 году — тогда область накрыл сильнейший за 40 лет паводок. Это могло быть связано с тем, что за несколько месяцев до этого на севере области зафиксировали наибольшую за последние 50 лет величину снежного запаса.