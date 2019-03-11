Индиан-Уэллс, США, 11 марта, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча, продолжавшаяся 1 час 47 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:4.

(сс) Christian Mesiano Элина Свитолина

Свитолина один раз подала навылет, нее допустив двойных ошибок, и реализовала 8 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и 6 из 9 брейков.

В четвёртом круге турнира Свитолина сыграет с другой австралийской теннисисткой Эшли Барти.

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