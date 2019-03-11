Москва, 11 марта, 2019, 09:46 — ИА Регнум. В том, что Россия остаётся одним из основных экспортеров в сфере мировой торговли вооружениями, особой новости нет. Россия всегда была в числе лидеров по продажам вооружений, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Торговля оружием

«А после участия российских военных в разрешении конфликта в Сирии внимание к нашим видам вооружений возросло. Его апробация в настоящих боевых условиях показала его реальную эффективность и надежность при низкой стоимости как покупки, так и эксплуатации», — пояснил политолог.

Россия развивает и продает как наступательные виды вооружения, так и оборонительные. Но в своей военной доктрине страна придерживаемся стратегии обороны. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, и это записано в федеральных законах.

«Но продажа наступательных видов вооружения за рубеж позволяет России развивать отечественный военно-промышленный комплекс и поддерживать необходимый уровень Вооруженных сил РФ», — полагает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) говорится, что основными экспортерами вооружений в мире в период с 2014 по 2018 год стали США и Россия.

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