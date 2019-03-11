Москва, 11 марта, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Проект скоростной трассы вдоль Черноморского побережья от Туапсе до Сочи может получить финансирование из федерального бюджета. Сейчас готовится обоснование для включения участков дороги в план развития магистральной инфраструктуры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральном правительстве.

Alexander V. Solomin Скоростная дорога. Сочи

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Отмечается, что трасса станет самой дорогой автомагистралью в стране и обойдётся в один триллион рублей.

Напомним, ранее Минтранс из-за высокой цены (1,6 трлн рублей), а также технически сложного проекта счёл строительство новой четырёхполосной трассы длиной 119 км от Джубги до Сочи нецелесообразным. Она должна была разгрузить существующий двухполосный серпантин от Джубги до олимпийской столицы, который сильно не справляется с нагрузкой: пробки растягиваются на километры, случается и так, что движение полностью останавливается.

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В настоящее время Росавтодор уже представил ведомству проект новой дороги. Её длина составит 80,5 км от Туапсе до Сочи, а стоимость строительства обойдётся в полтора раза дешевле — 1 трлн рублей. Кроме того, значительно увеличены сроки реализации проекта — вместо 2024−2025 гг, предполагаемых ранее, завершить строительство объекта теперь планируется в 2037 году.

«Установка реалистичных сроков дает шанс на реализацию проекта», — считает федеральный чиновник.

Строительство скоростной автомагистрали могут доверить компании Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Однако сначала должен состояться конкурс.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года проект строительства в Краснодарском крае скоростной дороги вдоль черноморского побережья Джубга — Сочи за 1,6 трлн рублей был включён в список объектов, предложенных для инвестиций частным инвесторам. При этом новую автодорогу предложили расширить, построив трассу от Керчи через Новороссийск, Джубгу и Сочи к границе с Абхазией.