Москва, 11 марта, 2019, 09:44 — ИА Регнум. На дорогах Москвы лежит мокрый и липкий снег, предупредили 11 марта в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

«Ночью выпал (и продолжает падать) пушистый снег, красивый, но очень мокрый и липкий. На дорогах снежная каша, а ещё он липнет на деревья и провода — паркуйтесь от них подальше и держите дистанцию на дорогах. Скользко, наледь и накат», — написали в Twitter ЦОДД.

В ЦОДД автовладельцам предложили выбирать альтернативу — московское метро, на работу которого не влияют погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве утром 11 марта отменены и задержаны 42 рейса в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».