Воронеж, 11 марта, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Несколько пассажирских авиарейсов отменены в аэропорту «Воронеж» из-за сильного тумана ночью 11 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным онлайн-табло, отменены рейсы из Стамбула в Воронеж, а также из Воронежа в Стамбул, задержаны рейсы из Санкт-Петербурга, из Москвы, а также в Санкт-Петербург, два рейса в Москву (Шереметьево и Внуково). Причиной стал густой туман, опустившийся на Воронеж вечером 10 марта.

В настоящее время прием и отправка рейсов воронежским аэропортом возобновлены.

Отметим, накануне, 10 марта, в московских аэропортах было задержано или отменено в общей сложности 25 пассажирских рейсов. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.