Чебоксары, 11 марта, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Школьники и детсадовцы в Чувашии, которые посещали частично разрушенное образовательное учреждение в деревне Большие Чаки Урмарского района, продолжат обучение в близлежащих населённых пунктах. В настоящее время идёт техническое обследование конструкций здания, по итогам обследования будет принято решение о его дальнейшей эксплуатации, сообщили ИА REGNUM в минобразования Чувашии.

Cap.ru Обрушение школы

Обрушение части крыши и стены двухэтажного здания школы в деревне Большие Чаки произошло 10 марта около 06:50 часов. В здании был охранник, жертв и пострадавших нет. По официальным данным, обвал произошёл на месте школьной столовой и пищеблока на первом этаже и кабинета химии на втором этаже. Общая площадь разрушения составляет 126,5 кв. метров.

«В настоящее время отключено электрическое питание, ведётся работа по восстановлению теплоснабжения в основной части здания, выставлена круглосуточная охрана на территории школы. Специалистами минстроя Чувашии совместно с проектными организациями проводится техническое обследование конструкций здания, по итогам обследования будет принято решение о дальнейшей эксплуатации здания», — говорят в министерстве образования.

В администрации муниципалитета сообщают, что с 11 марта и до особого распоряжения в «связи со сложившейся аварийной ситуацией в МБОУ «Большечакинская общеобразовательная школа» «на территории Урмарского района введен режим «Чрезвычайная ситуация».

По данным минобразования, в Большечакинской школе обучаются 32 учащихся 1−9 классов и 22 дошкольника. С 11 марта 2019 года обучение детей организовано в близлежащих школах: детей подвозят на школьном автобусе в Шихабыловскую школу, детсадовцев — в образовательное структурное подразделение Большеяниковской школы в деревне Бишево.

Школа была построена в 1974 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данному факту следственным управлением СК РФ по Чувашии проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины и условия, в результате которых произошло частичное обрушение здания.