Москва, 11 марта, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не надо будет вводить ПИН-код, увеличит международная платежная система Visa. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в банковской сфере.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковская карта

По словам источников, вступить в силу новые правила должны в середине апреля — порог максимальной стоимости покупок для оплаты по карте без ПИН-кода увеличится до 3 тыс. рублей (сейчас — до 1 тыс. рублей).

Собеседники агентства добавили, что представители международной платежной системы уже разослали банкам письма с новыми правилами по использованию ПИН-кода. В частности, получение письма уже подтвердили в «ФК Открытие» и Альфа-банке, также о таких планах Visa известно в ВТБ.

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