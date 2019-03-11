Барнаул, 11 марта, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Диспансеризация в России — как сегодня, так и в советские времена — сводится к формальным профосмотрам, отчетности, получению денег, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поддержанные Минздравом РФ поправки в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2019−2021 годы, в соответствии с которыми врачам при диспансеризации будут платить сверхурочные, а пациенты получат право проходить её в удобное время, он пояснил:

Оноре Домье. Мнимый больной. 1850

«К сожалению, по собственному опыту реализации «всеобщей диспансеризации» в советские времена могу отметить, что слово «диспансеризация» сводится к формальным процедурам профосмотров. А реально это не так: если есть, к примеру, жалобы на изжогу, то надо провести анализ кислотности, затем фиброгастроскопию, и если нашли эрозивный гастрит или, не дай Бог, язву, то надо лечение, иногда даже оперативное, а затем санаторно-курортное лечение. Поэтому диспансеризация — это дорогое удовольствие. И для меня это означает — сколько населения не просто обследовано, а скольким людям гарантирована вся технология оздоровления.

А как в советские времена, так и сегодня все сводится к формальным профосмотрам, отчетности, получению денег. Сегодня в Алтайском крае мы не можем даже обеспечить раннее выявление рака, так как первичное звено в селе оголено, а краевые учреждения требуют от пациентов полного обследования из ЦРБ. И не случайно на последней коллегии минздрава Алтайского края все было сосредоточено на восстановлении всех технологических цепочек, чтобы раковый больной не просто прошел диспансеризацию, а незамедлительно получил специализированную помощь. Так что проблем очень много, и тут заклинания про то, что надо проводить диспансеризацию, это, к сожалению, разговор публицистический».

Напомним, ранее о том, что Минздрав РФ предлагает внести изменения в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2019−2021 годы, с тем чтобы у россиян была возможность пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в удобное время, сообщил помощник министра здравоохранения Виталий Флек. Таким образом власти планируют существенно увеличить охват населения диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами.