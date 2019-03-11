Вашингтон, 11 марта, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Российские «интернет-тролли» изменили свою тактику в попытках вмешаться в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.

TheDigitalArtist Хакер

По словам эксперта компании FireEye Джона Халтквиста, «интернет-тролли» якобы распространяют контент через лайки вместо того, чтобы самостоятельно создавать его.

Кроме того, хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого числа фейковых аккаунтов в социальных сетях и управления ими.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президенту США Дональду Трампу был представлен доклад об иностранном влиянии на промежуточные выборы 2018 года в Штатах. В нем говорилось, что доказательства влияния какой-либо страны или иностранного агента на «целостность или безопасность» электоральных систем отсутствуют.

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