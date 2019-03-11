Екатеринбург, 11 марта, 2019, 09:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге глыба льда рухнула рядом с коляской, в которой находился ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Лед

ЧП произошло в Октябрьском районе города 10 марта около 15:00 по местному времени. Семья с коляской услышала шум льда, сходящего с крыши дома №48Г по улице Куйбышева. Затем лёд упал возле коляски.

Коляска была повреждена льдиной. Ребёнок травм не получил. Председатель ТСЖ, обслуживающего этот дом, уже вызван в прокуратуру для объяснений.

Отметим, за последнее время случаи падения снега и льда на людей в Екатеринбурге не редкость. Резонансным стало падение куска льда на пенсионерку с крыши здания мэрии города. Чиновники поначалу отпирались, но после того, как появилась видеозапись, запечатлевшая момент падения льда на женщину, признали, что инцидент действительно был.

Некоторые наблюдатели в связи с последними событиями выразили опасение, сможет ли руководство города уследить за всем городом, если просмотрело кусок льда на крыше главного здания Екатеринбурга.