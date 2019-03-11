Индиан-Уэллс, США, 11 марта, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала победу над американкой Сереной Уильямс в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Александр Осипов Серена Уильямс

Во втором сете Уильямс отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. К этому моменту счёт в матче был 6:3, 1:0 в пользу Мугурусы.

В четвёртом круге турнира Мугуруса сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.

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