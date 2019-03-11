Москва, 11 марта, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Слова немецкого политика о том, что Европа сама отвернулась от России, имеют под собой основание. Обеспокоенность европейских политиков зависимостью от США растет, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Elionas2 США и Евросоюз

«Американское правосудие давит на европейский бизнес, обкладывая его гигантскими штрафами без суда и следствия. США препятствуют проекту «Северный поток — 2», — отметил политолог.

Президент Дональд Трамп хочет увеличить взносы ЕС за содержание американских военных баз. Такая политика заставляет европейских лидеров трезво начинать смотреть на то, кто является реальной угрозой, а кто нет.

«Отсюда и словесные заигрывания с Россией. Но, надо понимать, что до реального разворота вектора европейской политики и конструктивного взаимодействия с Россией ещё далеко», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик заявил, что «Европа сама отказалась от возможного сотрудничества с Москвой».

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