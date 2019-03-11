Махачкала, 11 марта, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В Дагестане устанавливают причины гибели 15-летнего подростка. Его жизнь трагически оборвалась 8 марта на станции «Шамхал», расположенной в черте города Махачкала.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Парень забрался на вагон грузового поезда, и его ударило током высокого напряжения. Учащийся 10-го класса скончался на месте происшествия, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

По факту гибели подростка проводится доследственная проверка. Опрошены очевидцы произошедшего, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Случаи, подобные этому, в Дагестане происходили и раньше. Так, в сентябре 2018 года пострадал от удара током на станции «Махачкала» 14-летний подросток. Он попытался подняться на вагон-цистерну грузового поезда, и его ударило током высокого напряжения. Пострадавший получил ожоги более 60% поверхности тела.

Еще один инцидент произошел в августе 2018 года. Едва не погибли от удара током двое подростков, пытавшиеся взобраться на крышу вагона-зерновоза.

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