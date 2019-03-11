Индиан-Уэллс, США, 11 марта, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Германии Петером Гоёвчиком во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счётом 6:1, 7:5.

(сс) Richard Fisher Роджер Федерер

Федерер два раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, шесть ошибок на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Федерер сыграет со своим соотечественником Стэном Вавринкой.

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