Пекин, 11 марта, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Количество пользователей интернет-сервисов заказа такси в Китае достигло 330 млн человек на декабрь 2018 года, что на 15,1% выше, чем годом ранее, сообщает 11 марта газета China Daily.

Такси в Китае

В Китае наблюдается взрывной рост количества пользователей интернет-сервисов заказа такси в последние годы. Уже более 100 соответствующих онлайн-платформ получили разрешение на функционирование в ряде китайских городов, сообщили в Китайском информационном центре сети интернет. При этом, в секторе извоза наблюдается серьезный рост доли электромобилей, в то время как бензиновые такси постепенно уходят в прошлое.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Гуйчжоу классические такси постепенно будут заменяться «метаноловыми» с целью защиты экологии. Подобные меры принимаются в целом рядке крупнейших китайских городов.