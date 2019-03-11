Салехард, 11 марта, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В гаражном кооперативе города Салехарда вечером 10 марта произошел крупный пожар. Сгорели три автомобиля, пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ЯНАО.

skeeze Пожар

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 22 часа по местному времени (20:00 мск). В гаражном кооперативе «Лагуна» по прибытии пожарных наблюдалось открытое горение и густой чёрный дым из-под кровли одноэтажного строения.

Жилых домов вблизи гаражных боксов нет. В ходе тушения пострадали три автомобиля. Пожарные эвакуировали из боксов кислородные баллоны и квадроцикл.

«Сложность тушения пожара была в том, что в данном районе отсутствует противопожарное водоснабжение, а также в гаражных боксах хранились в большом количестве горюче-смазочные материалы. Присутствовала угроза взрыва», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Выгорело 12 гаражей на площади 500 кв. м. В тушении пожара задействовано 47 человек личного состава и 11 единиц спецтехники МЧС. Погибших и пострадавших нет. На месте пожара работают дознаватели для установления причины возгорания.