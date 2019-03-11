Москва, 11 марта, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Снижение смертности от употребления алкоголя зафиксировал Роспотребнадзор. Об этом 11 марта сообщается на сайте ведомства.

Адриан Брауэр. Крестьянская Пьянка. 1625

Причиной положительной динамики стало усиление с 2016 года контроля за оборотом спиртосодержащей продукции. Активизация работы ведомства по этому направлению позволила снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией. Это в свою очередь уменьшило количество отравлений, в том числе со смертельными исходами, на 2 тыс. человек.

«За время действия запрета Роспотребнадзором во взаимодействии с территориальными органами МВД России, прокуратуры и Следственного комитета проведены внеплановые проверки более 192 тысяч объектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже спиртосодержащей продукции», — сообщает Роспотребнадзор.

В результате проверок снято с реализации около 659 тысяч литров спиртосодержащей продукции, несоответствующей установленным требованиям.

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