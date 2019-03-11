Грозный, 11 марта, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Трагедией закончилась попытка 16-летней девушки из Чечни сделать селфи на окне девятиэтажного дома. Сорвавшись с подоконника, она упала вниз и разбилась насмерть. Инцидент произошел в одном из домов по улице Тухачевского в Грозном.

(сс) rawpixel Мода на селфи

Ученица девятого класса хотела сфотографироваться с плюшевым мишкой, подаренным ей на 8 марта, пишет «КП на Северном Кавказе». По данным издания, жертв этого происшествия могло быть больше. Стоявшая в момент падения у подъезда дома очевидица происшествия потеряла сознание. Ей потребовалась медицинская помощь, но, по словам соседей, девушку удалось спасти.

Стоит отметить, что информации о произошедшей трагедии на официальных сайтах правоохранительных органов пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Чечне погиб четырехлетний мальчик. Ребенок выпал из окна на пятом этаже, оперевшись на оконную сетку, и разбился насмерть.