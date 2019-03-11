Сочи, Краснодарский край, 11 марта, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Союз театральных деятелей России и редакция «Большой российской энциклопедии» работают над созданием масштабного пятитомного издания Российской театральной энциклопедии. Об этом сообщил журналистам на проходящем в Сочи форуме «Российский театр — XXI век. Новый взгляд» куратор проекта доктор искусствоведения Дмитрий Трубочкин. В новом масштабном издании будут представлены все виды театрального искусства: классический театр, опера, балет, оперетта, мюзикл, современная хореография, кукольные представления и многое другие. Первый том должен выйти уже в конце 2019 года.

Джеймс Хэйллар. В театре

Также планирует создание портала, посвященного истории и современности театра в России.