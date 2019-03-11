Новосибирск, 11 марта, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Способность грызунов различать числовые множества впервые описали исследователи из Института систематики и экологии животных СО РАН, сообщает 11 марта издание «Наука в Сибири».

Цитата из м/ф «Пинки и Брейн». создатель Стивен Спилберг. 1995. США Брейн

Для подтверждения своих предположений учёные провели два эксперимента. В первом из них мыши охотились на муравьев, помещенных в два прозрачных туннеля с разным количеством насекомых. Грызун мог попасть в любой из них и выйти из него, нажав на эластичную крышку с прорезями.

Отмечается, что если большое количество муравьев представляют угрозу для мыши, то малое их число, наоборот, — лакомство. Муравьи кажутся мышам невероятно сладкими и питательными, и зачастую грызуны предпочитают их другим угощениям. В первом эксперименте было показано, что мыши отлично различают 5 и 15, 5 и 30, 10 и 30 насекомых, и всегда выбирают туннель, где муравьев меньше.

В ходе второго эксперимента на круглой арене было показано, что полевые мыши способны различать не только 5 от 10 объектов, но и 2 от 3, и даже 8 от 9, то есть определять абсолютное число элементов с точностью до единицы.

«Мы, чтобы отличить 8 от 9, будем, например, прикасаться и пересчитывать пальцем. Возможно, полевые мыши видят разницу и без этого пересчета», — пояснила старший научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН кандидат биологических наук Софья Пантелеева.

Исследователи добавили, что описанные способности превосходят те, которыми обладают многие приматы. Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Cognition.

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