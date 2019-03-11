Волгоград, 11 марта, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Шахматист из Казахстана Назар Талгатов занял первое место среди участников до 11 лет на кубке Победы в Волгограде, сообщает 11 марта новостной портал города Актау «Лада».

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В соревнованиях приняли участие 200 шахматистов разных возрастов. Казахстан представляли двое воспитанников шахматной школы «Дебют»: восьмилетний Назар Талгатов и тринадцатилетний Алан Тасмуханов, который занял седьмое место.

Отметим, Назар Талгатов является бронзовым призером чемпионата Казахстана по рапиду, победителем международного чемпионата в Киргизии и международного турнира Aktau Chess Open.

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