Пекин, 11 марта, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Китайское управления гражданской авиации постановило всем авиакомпаниям страны временно приостановить эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX 8 после крушения самолета Эфиопских авиалиний, сообщает 11 марта газета China Daily.

Utmagazine.ru preview Boeing 737 MAX

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта. В результате трагедии погибло 157 человек, включая восьмерых граждан Китая, из которых один был жителем Гонконга.

Таким образом, недавняя трагедия стала уже второй за последние пять месяцев, когда гибель людей была связана с самолетом Boeing 737 MAX 8. Отмечается также, что в обоих случаях самолет рухнул спустя несколько минут после взлёта. Учитывая этот факт, китайские власти решили временно приостановить полеты лайнеров до 18:00 по местному времени 11 марта.

Управление гражданской авиации КНР свяжется с Федеральным авиационным управлением США и компанией Boeing прежде, чем возобновить полеты самолётов Boeing 737 MAX 8.

Как отмечал китайский портал caijing.com, самолеты указанной модели призваны заместить более старые Boeing 737−800 на воздушных маршрутах внутри Китая. Уже более 60 машин было доставлено китайским авиаперевозчикам, включая Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines.