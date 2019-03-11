Львов, Украина, 11 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Во Львовской области в районе населённого пункта Новояворовск горит свалка, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщил 10 марта сайт ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возгорание на полигоне ТБО

Пожар длится более 12 часов, поскольку источник воды более чем на километр удалён от места инцидента.

В ликвидации пожара участвует 22 человека и три единицы техники.

Напомним, во Львовской области возникли проблемы с вывозом мусора после сильного пожара на Грибовичской свалке в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экологии Украины заявил, что в стране перерабатывают всего 3% мусора, остальные 97% скапливаются на свалках.

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