Во Львовской области горит свалка
Львов, Украина, 11 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Во Львовской области в районе населённого пункта Новояворовск горит свалка, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщил 10 марта сайт ведомства.
Пожар длится более 12 часов, поскольку источник воды более чем на километр удалён от места инцидента.
В ликвидации пожара участвует 22 человека и три единицы техники.
Напомним, во Львовской области возникли проблемы с вывозом мусора после сильного пожара на Грибовичской свалке в 2016 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экологии Украины заявил, что в стране перерабатывают всего 3% мусора, остальные 97% скапливаются на свалках.
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