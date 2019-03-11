Индиан-Уэллс, США, 11 марта, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Испании Фелисиано Лопесом во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча, продолжавшаяся 1 час 43 минуты, завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:4.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов семь раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, пять ошибок на подаче и четыре брейк.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с другим российским теннисистом Андреем Рублёвым.

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