Москва, 11 марта, 2019, 08:46 — ИА Регнум. В Москве никак не может установиться стабильная погода. Столичный регион продолжают «терзать» небольшие, но активные циклоны, передают «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

Сегодня, 11 марта, воздух в Москве прогреется до +3, +5 °С. Облачно, местами будет идти мокрый снег. Ветер юго-западный. 12 и 13 марта похолодает до — 6, — 8 °C, а к концу недели снова потеплеет до +3, +5 °С.

В столице отмечается низкое атмосферное давление (731−732 мл. рт. ст) и дефицит кислорода в воздухе. Такая погода негативно сказывается на самочувствии людей, вызывает ухудшение настроения и раздражительность.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к 14 марта ожидается резкое похолодание до минус 10 градусов.

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