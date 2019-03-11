Москва, 11 марта, 2019, 08:43 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержаны и отменены 42 рейса, сообщает 11 марта сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании рейса

По данным сервиса на 8:35 по московскому времени, во «Внуково» задержано 11 рейсов, в «Домодедово» восемь рейсов задержано, семь отменено, в «Шереметьево» 16 рейсов задержано.

В эти минуты в Москве наблюдаются сильный туман и осадки в виде мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 марта в Москве задерживались или были отменены 25 авиарейсов.