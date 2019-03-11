Владивосток, 11 марта, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Депутат-миллионер Виктор Пинский, по информации СМИ, выставил на продажу несколько объектов недвижимости на общую сумму почти в 1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Дом с яхтой в Таиланде, коттедж на Седанке (пригород Владивостока), два земельных участка на 13,4 гектара, ещё одна яхта во Владивостоке выставлены на продажу на сайте Farpost.ru. Источники VL.ru сообщают, что собственником имущества является депутат Государственной думы РФ от Приморья, член «Единой России» Виктор Пинский.

Трехэтажный дом площадью 427 кв. м на Седанке построен по спецпроекту, на первом этаже — прихожая, гостиная с камином, просторная кухня с обеденной зоной, на втором — две спальни, ванные комнаты, гардеробные, третий этаж — мансардный, с двухместным спальным пространством, местом для активного отдыха и настольных игр, пространством для бильярдного или теннисного стола. На цокольном этаже гараж, баня, хозяйственные помещения. Участок вокруг дома благоустроен, выполнен ландшафтный дизайн с вечнозелеными растениями. Кроме дома, на участке летняя кухня с патио и печью, крытая стоянка для авто, вольер для собак и вышка охраны. За все эти роскошества продавец просит 78 млн рублей.

Два земельных участка в Надеждинском районе — 8,4 и 5 га — за 200 и 100 млн соответственно.

Яхту CNB 64 «Гавана» предлагают за 63,2 млн рублей. Двадцатиметровое парусно-моторное судно переделано в шикарные «апартаменты на воде».

Ну и «вишенка на торте» — чуть более чем за 314 млн рублей продаётся вилла в единственной пятизвёздочной марине на Пхукете. Судя по описанию в объявлении, здесь просторные комнаты, отделка из тикового дерева, кессонные потолки, шелковые гобелены, панорамное остекление с раздвижными механизмами во всю стену. Полный комплект всей необходимой бытовой техники и мебели. На первом этаже две кухни — элегантная семейная кухня для вас и ваших гостей и отдельная кухня для шеф-повара, чтобы создавать большие блюда и кулинарные шедевры. В доме уместились огромная гостиная, 5 больших спален, 5 ванных комнат, 4 гардеробные, навес для трёх автомобилей, сауна. Есть даже причал для яхты до 80 футов стоимостью 3,5 млн долларов.

«Несколько не связанных между собой источников сообщили VL.ru, что указанными объектами на самом деле владеет и распоряжается депутат Государственной думы от Приморского края, член «Единой России» Виктор Пинский», — пишет издание.

Официально вышеперечисленное имущество в декларациях о доходах Виктора Пинского не отражено, имеется лишь дом на Седанке.

В шестом созыве Госдумы Пинский поддержал «антитеррористический пакет» Яровой, «закон Димы Яковлева», право на забвение, защиту чувств верующих и запрет гей-пропаганды; в седьмом созыве одобрил проект пенсионной реформы, повышение НДС, приравнивание одного дня в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима. Не участвовал в последнем резонансном голосовании за закон о наказании за фейковые новости и оскорбление власти в интернете.

В соцсетях новость набирает противоречивые комментарии:

«Ну вот теперь прояснилось, куда пошли деньги от продажи библиотеки им. Фадеева в центре, а то все думали-гадали, может, на профсоюзы… (книги, которые выбросили на свалку, не в счёт)».

«У нас свободная страна, с лучшей на сегодняшний день в мире экономической системой — капитализмом (то, что его наши власти сильно изуродовали, — это другой вопрос), со свободным рынком, частной собственностью, свободой предпринимательства. Если господин Пинский это все заработал честно, то это очень хорошо, он молодец, не в пику многим сегодняшним тунеядцем. Но если его доходы имеют криминальное происхождение, доходы, которые он не может объяснить и обосновать, то это вопрос уже к правоохранительным органам: конфискация и срок. В сегодняшней России просто жизненно необходима статья 20 Конвенции ООН против коррупции, которая, к большому сожалению, не внедрена в наше законодательство, власти почему-то считают что она не нужна либо сознательно саботируют ее. Статья 20. При условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы, каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т. е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать».

Есть и такие пользователи, кто развенчивает всю статью:

«Очень подозрительное объявление по продаже вилы в Таиланде. Ладно 2 фотографии взяли с сайта застройщика. Но фотография с яхтой (припаркованной у виллы) взята из обзора одной из туристок, которая просто гуляла в этом районе. Скорей всего, объявление — фэйк. И фотографии для объявления просто скачаны из интернета на запрос Royal Phuket Marina.

Зачем владельцу яхты выставлять чужие фотографии при продаже своего дома и припаркованной яхты? Это же полный бред. Все эти фотографии были накачаны в интернете и залиты в объявление. Для чего создавать такие объявления? Не знаю. Но это подозрительно. А теперь вопрос, кто прислал эту информацию в редакцию?»

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Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Пинский по итогам 2016 года стал самым высокооплачиваемым дальневосточным депутатом. Экс-руководитель региональной Федерации профсоюзов, член «Единой России» заработал свыше 49,6 млн рублей. В 2015 году — 4,7 млн, в 2017-м — 4,5.