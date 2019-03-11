Москва, 11 марта, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В столичных аэропортах задержано 38 авиарейсов.

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В аэропорту «Домодедово» задержаны десять рейсов. В аэропорту «Шереметьево» задержан 21 рейс. Во «Внуково» задержано семь рейсов. Еще шесть рейсов из «Домодедово» отменены.

«Наземные службы московских аэропортов работают в усиленном режиме. Взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны дополнительно расчищаются от снега и обрабатываются противообледенительными реагентами», — заявили в органах управления воздушным движением.

Сообщается, что уходов самолетов на запасные аэродромы нет.

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