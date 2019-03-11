Амстердам, 11 марта, 2019, 08:35 — ИА Регнум. 11 марта в апелляционном суде Амстердама пройдут слушания по делу о так называемом скифском золоте. Об этом рассказал официальный представитель суда Роб ван Леуэн в беседе с корреспондентом ТАСС.

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По его словам, судьи, согласно существующим правилам, в течение шести недель должны вынести решение после того, как каждая из сторон в ходе слушаний представит свою позицию.

При этом он добавил, что возможность отложить вынесение решения еще на шесть недель неопределенное число раз у судей всегда имеется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о передаче Украине экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Чёрного моря» окружной суд Амстердама вынес 14 декабря 2016 года. Позже музеи Крыма подали апелляцию на решение суда.

Коллекция скифского золота была вывезена в Нидерланды на выставку ещё до того, как Крым воссоединился с РФ.

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