Индиан-Уэллс, США, 11 марта, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Маккензи Макдональдом во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча, продолжавшаяся 1 час 8 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:0.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с сербским теннисистом Филипом Краиновичем.

Читайте также: Рублёв вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Хасе