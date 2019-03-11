В Южной Корее провели исследование на тему просмотра телевизора
Сеул, 11 марта, 2019, 08:31 — ИА Регнум. В Южной Корее провели исследование на тему среднесуточного время просмотра телевизора, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского института Korea Information Society Development Institute.
Согласно результатам исследования, опубликованным 10 марта, среднесуточное время просмотра телевизора одного человека, живущего в одиночестве, в Южной Корее составляет 3 часа и 10 минут.
21,7% людей, живущих в одиночестве, были в возрасте от 20 лет, а 19,1% — старше 70 лет.
Среднесуточное время просмотра телевизора семей, состоящих из пожилых людей, семейной пары и детей составило 2 часа и 53 минуты, а семей, состоящих из семейной пары и детей — 2 часа 22 минуты.
Данное исследование проводилось с 4 июня по 10 августа 2018 года среди 7 234 человек старше 13 лет.