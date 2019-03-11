Сеул, 11 марта, 2019, 08:31 — ИА Регнум. В Южной Корее провели исследование на тему среднесуточного время просмотра телевизора, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского института Korea Information Society Development Institute.

Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж. Борис Степанцев. 1970. СССР У телевизора

Согласно результатам исследования, опубликованным 10 марта, среднесуточное время просмотра телевизора одного человека, живущего в одиночестве, в Южной Корее составляет 3 часа и 10 минут.

21,7% людей, живущих в одиночестве, были в возрасте от 20 лет, а 19,1% — старше 70 лет.

Среднесуточное время просмотра телевизора семей, состоящих из пожилых людей, семейной пары и детей составило 2 часа и 53 минуты, а семей, состоящих из семейной пары и детей — 2 часа 22 минуты.

Данное исследование проводилось с 4 июня по 10 августа 2018 года среди 7 234 человек старше 13 лет.