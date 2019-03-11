Москва, 11 марта, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В Москве пройдет XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино. В рамках фестиваля кинотеатры «Москино» покажут 39 отечественных мультфильмов, сообщаается на портале мэра столицы.

Цитата из м/ф «Маша и медведь». 2009. Россия Детская радость

Мультфильмы можно будет бесплатно посмотреть в восьми кинотеатрах сети «Москино». Среди них: «Красная Шапочка», На Луне», «Талисман удачи», «Страшно добрая фея» и др.

XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино продлится в столице с 13 по 17 марта.

Читайте также: В Москве отрывается Большой фестиваль мультфильмов

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируют выпустить сериал по мотивам мультфильма «Снежна королева». Первый сезон должен выйти на экраны в 2020 году.

Подробнее: В России выпустят сериал по мотивам мультфильма «Снежная королева»