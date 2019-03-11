Париж, 11 марта, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель «нескольких граждан Франции», направив свои «искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы в Эфиопии», передает CNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших при авиакатастрофе самолета Ethiopian Airlines, многие из которых были гражданами Франции. Я разделяю их печаль. Франция стоит рядом с кенийским и эфиопским народами и демонстрирует им полную солидарность», — заявил Эммануэль Макрон на своей странице в Твиттере.

Известно, что среди жертв авиакатастрофы были 32 гражданина Кении, 18 граждан Канады, а также граждане Эфиопии, Италии, Китая, США, Великобритании, Египта, Нидерландов, Индии и трое граждан Российской Федерации.

Федеральное агентство США, отвечающее за безопасность на транспорте (NTSB), объявило 10 марта об отправке группы инспекторов для оказания помощи в расследовании катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии погибли 157 человек. Причина инцидента пока неизвестна. Известно, что сразу после взлета пилот воздушного судна запросил разрешения вернуться в Аддис-Абебу.