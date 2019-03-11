Северобайкальск, Бурятия, 11 марта, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В Северобайкальском районе Бурятии следователи разыскивают мать найденного в подъезде одного из жилых домов новорожденного живого мальчика, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.

christianabella Ребенок

По данным следствия, утром 9 марта жители одного из жилых домов по улице Ленинградская в Северобайкальске обнаружили пакет, в котором находился сверток из двух полотенец, внутри лежал новорожденный мальчик. Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали ребенка.

В больнице врачи пришли к выводу, что ребенок родился на 37-й неделе беременности, пуповина была перетянута обрывком ткани от футболки, нарушений в развитии младенца нет, однако в медицинское учреждение он поступил с переохлаждением организма.

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По данному факту следователи проводят проверку, изъяты все биологические материалы, необходимые для проведения ДНК-исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2018 года житель Калуги обнаружил на улице возле площадки для мусора новорожденную девочку. Младенец лежал на земле, завернутый в материю, на улице в этот момент было минус 13 градусов. Позже выяснилось, что прохожий, который нашел младенца, оказался его отцом.

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