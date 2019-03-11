Барнаул, 11 марта, 2019, 08:18 — ИА Регнум. С точки зрения медицины соблюдение Великого поста — самого строгого и долгого у православных — не наносит вреда человеку при соблюдении некоторых условий, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM вступление христиан в самый строгий и продолжительный из всех постов, он отметил:

Н.П.Богданов-Бельский. В церкви.1933

«С точки зрения медицины интерес представляют ограничения, накладываемые на пищевой рацион верующих в период Великого поста. Сама церковь снимает ограничения по приему пищевых продуктов в отношении детей, стариков и больных. При изучении рекомендуемого церковью календаря питания по дням можно сделать вывод, что он позволяет избежать здоровому человеку каких-либо негативных последствий при условии поступления достаточного количества калорий и витаминов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, во время самого продолжительного — Великого поста — который начался у православных сегодня, 11 марта, и продлится до Пасхи (28 апреля), христиане должны быть умеренными в еде и исключить из рациона молочные продукты, рыбу, мясо, яйца, а из напитков — алкоголь.