Москва, 11 марта, 2019, 08:12 — ИА Регнум. В Российской Федерации могут оборудовать подушками безопасности пассажирские автобусы, чтобы свести к минимуму тяжкие последствия при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). С соответствующим предложением выступили представители ГИБДД РФ. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

Строев Владимир Фролович. Автобус

По его словам, каркас пассажирских транспортных средств и крепление сидений также планируют усилить.

Чипурин добавил, что ведомство рассчитывает уже к началу 2020 года разработать соответствующий госстандарт и реализовать его на практике.

«Мы (ГИБДД РФ) эту позицию инициировали перед Росстандартом, они нас поддержали, — отметил Чипурин. — Госстандарт будет разработан, и механизм будет реализован».

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