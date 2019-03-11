Абакан, 11 марта, 2019, 08:08 — ИА Регнум. В степной зоне Хакасии ещё не полностью сошёл снег, однако пожарные уже фиксируют большое количество степных пожаров и палов растительности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 марта, в республиканском ГУ МЧС России.

skeeze Огонь

По данным ведомства, за минувшие выходные пожарные выезжали на тушение сухой травы 20 раз. Самое большое количество палов за этот период было зафиксировано в Абакане и Усть-Абаканском районе республики. В Абакане за трое суток было зафиксировано семь палов растительности, площадь самого крупного — 1000 кв. м. В Усть-Абаканском районе за выходные потушили девять палов. Длина фронта наибольшего из них — 14 тысяч метров. На его ликвидацию понадобилось более пяти часов.

По данным огнеборцев, причиной большинства таких происшествий является человек. Некоторые, в частности, занимаются выжиганием сухой растительности. Поэтому в МЧС прогнозируют, что приближающийся дачный сезон ещё больше осложнит пожарную обстановку в регионе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года природные пожары принесли в Хакасию трагедию. Из-за пала сухой травы загорелись десятки домов в разных районах республики. Жертвами массовых пожаров в Хакасии стали 32 человека. За медицинской помощью обратились более 1,5 тысячи пострадавших. Без жилья остались 6,5 тысячи человек.

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