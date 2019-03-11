Москва, 11 марта, 2019, 08:02 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ некоторые музеи можно будет посетить бесплатно. При это расширен список льгот для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов, сообщается на портале мэра Москвы.

Илья Савченко ИА Красная Весна Павильон «Рабочий и колхозница». ВДНХ

Вход в музейный комплекс «Буран», «Гидрометеорология» и «Рабочий и колхозница» будет бесплатным каждое третье воскресенье месяца и каждый вторник.

Также москвичей. приглашают посетить выставки проекта по поддержке молодых талантов «Взлет».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в 2018 году в Москве на территории ВДНХ после реконструкции открывается обновленный парк «Россия — моя история».

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