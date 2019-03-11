Иркутск, 11 марта, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Жительница Братска (Иркутская область) уличена в мошенничестве и контрабанде леса в КНР на значительную сумму: ей предстоит возместить в доход Российской Федерации 21 873 087, 55 рубля. Как следует из официального сообщения, опубликованного сегодня, 11 марта, на сайте Иркутского городского суда, будучи коммерческим директором некоей фирмы, женщина пенсионного возраста занималась изготовлением документов, содержащих фиктивные сведения об оказании услуг лесозаготовки и предоставляла их в налоговый орган для использования права на возмещение налога на добавленную стоимость. Полученные суммы НДС она легализовала.

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Кроме того, следствию удалось установить, что с 2012 по 2014 год, вступив в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, женщина занималась незаконным перемещением лесоматериалов из России в КНР путем недостоверного декларирования, что в том числе привело к уклонению от уплаты таможенных платежей. Учитывая пенсионный возраст и состояние здоровья, суд назначил мошеннице четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в 2018 году работникам Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры удалось доказать, что вырубка 116 гектаров сплошным способом не может быть санитарной. В отношении чиновников из министерства лесного комплекса Иркутской области, филиала ФБУ «Рослесозащита» — Центра защиты леса Иркутской области и ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» заведено уголовное дело. Лесному фонду России причинен ущерб на сумму более 880 млн рублей.

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Также известно, что за 2018 год сумма ущерба, причиненного лесному фонду Иркутской области, составила около 4,6 млрд рублей.

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