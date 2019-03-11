Москва, 11 марта, 2019, 07:51 — ИА Регнум. В Москве к 14 марта ожидается резкое похолодание до минус 10 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Бронштейн Ш.И. Подмосковные березки. 1950-е

«Облачно (в столице), ночью снег, — говорится в сообщении. — Днем небольшие осадки».

Отмечается, что температура воздуха в городе ночью составит −10…−5 градусов Цельсия. А вот днем столбики термометров опустятся до −1…−4. Ветер ночью в столице ожидается юго-западный 2−7 метров в секунду, днём южный — 3−8 метров в секунду.

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