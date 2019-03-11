Найроби, 11 марта, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Производители цветов в Кении обеспокоены влиянием выхода Великобритании из Евросоюза на продажи, сообщает ВВС Swahili.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

Великобритания намерена выйти из Евросоюза в конце марта. Это событие может оказать значительное влияние на доходы цветочной индустрии Кении, сообщают эксперты. Продажа цветов — важнейший источник дохода страны, составляющий 1,06% ВВП. Большую часть цветов из Кении покупают Нидерланды, откуда она направляет их в Великобританию.

По договору между Европейским Союзом и Восточноафриканским сообществом, с Кении не взимаются налоги за продажу цветов на территории Евросоюза. Когда Великобритания выйдет из ЕС, ситуация с налогами на ее территории может измениться. Кения продает около 18% всех цветов Великобритании. Однако из-за неразвитой инфраструктуры Кения продает Великобритании цветы не напрямую, а через Нидерланды и Бельгию.

В ходе визита в Кению в 2018 году премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Кения продолжит продавать свой продукт в Великобританию по договоренности с ЕС до того момента, пока Кения и Великобритания не заключат новый договор.

«Когда мы выйдем из Евросоюза, у нас будет возможность посовещаться о заключении такого же соглашения со стороны Великобритании», — заявила Мэй.

Производители обеспокоены ситуацией, так как Великобритании придется перезаключить 70 договоров, и это может занять время.

До момента заключения договора Кении придется платить пошлины, по информации Всемирной торговой организации (ВТО). Закон ВТО предполагает налог от 8,5% до 12%. Это сильно снизит конкурентоспособность цветов из Кении на рынке Великобритании.