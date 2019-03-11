Якутск, 11 марта, 2019, 07:51 — ИА Регнум. МЧС Якутии, руководство городского округа Якутска и республики не предпринимают должных мер, чтобы избежать затопления паводковыми водами села Хатассы, расположенного в трёх километрах от столицы региона. По мнению представителя Якутии в Госдуме Федота Тумусова («Справедливая Россия»), после весеннего половодья 5 тысяч человек могут лишиться жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Читайте также: Паводок в Якутии: почти миллиард ущерба и более 4 тыс. пострадавших

«В России вскоре случится катастрофа, о которой расскажут все федеральные телеканалы, — рассказал депутат. — Пока её ещё можно предотвратить, но ни один чиновник даже не пытается этого сделать, хотя я писал запросы, предупреждал, требовал. Остаётся рассказать здесь, публично — возможно, поможет хотя бы это».

По словам Федота Тумусова, село Хатассы защищает от потопа высокий берег, который выполняет функцию дамбы, но он уже почти полностью размыт. Дома, которые стоят на холме, находятся уже в двух метрах от обрыва, а значит, берег может не выдержать натиска паводковых вод в 2019 году.

«Ещё один паводок — и дома упадут в реку, обрушится участок дамбы длиной 250 метров, вода хлынет в нижележащее село и затопит его всё: 5 тысяч человек лишатся крова. Число жертв страшно представить, — считает Федот Тумусов. — Уже сейчас многих жителей вынуждают переселиться к родственникам: этим ограничивается забота чиновников о безопасности людей».

Депутат подчеркнул, что обратился за помощью в решении этой проблемы в МЧС, но в ведомстве пообещали лишь подрыв льда на реке.

«Эта ежегодная мера не помогает, боюсь, что не поможет и в этот раз», — считает Федот Тумусов.

«Также в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных негативным воздействием паводковых вод, в Якутии для оказания помощи пострадавшим предусмотрены резервы финансовых и материальных ресурсов», — говорится в том числе в ответе депутату от МЧС.

Читайте также: 435 пострадавших от паводка якутян до сих пор не получили компенсации

«А людям остаётся только ждать, когда рухнут их дома, а за ними дамба, и вода хлынет в село», — делает вывод народный избранник.

Как сообщало ИА REGNUM, жители населённых пунктов Кюпцы и Эльдикан, которые затопило прошлой весной, также со страхом ждут новую весну. В феврале 2019 года люди жаловались представителям правительства на то, что до сих пор не получили денежного возмещения как пострадавшие от наводнения.

Паводковыми водами в 2018 году были подтоплены дома более чем в 40 населённых пунктах республики, число пострадавших от наводнения исчислялось тысячами. Компенсации людям, чьи дома залило водой, составляли при частичном ущербе 20 тыс. рублей из республиканского и 50 тыс. рублей из федерального бюджета. При полной утрате имущества якутянам полагались выплаты в размере 20 и 100 тыс. соответственно.